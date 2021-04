V okrese Žarnovica zostalo jediné MOM, testovanie zabezpečuje mesto

Žarnovica 6. apríla (TASR) – Mesto Žarnovica až do soboty (10. 4.) zabezpečí každodenné antigénové testovanie na ochorenie COVID-19 v priestoroch kultúrneho domu. Samospráva tak reaguje na zrušenie testovacích kapacít v Žarnovici, po ktorom ostalo v celom okrese len jedno stále mobilné odberové miesto (MOM).



Jediné MOM v okrese Žarnovica s viac ako 26.000 obyvateľmi sa od začiatku apríla nachádza v Novej Bani. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR ďalej nezazmluvnilo prevádzkovanie MOM spoločnosti Mediform, ktorá doposiaľ zabezpečovala antigénové testovanie v Žarnovici i v Novej Bani.



„Vzhľadom na fakt zrušenia zmluvy s daným poskytovateľom mu nebol dodatok na podpísanie predložený, dodatky platné od 1. apríla boli predložené iba aktívnym zmluvám,“ vysvetlila pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová. Ako dodala, s rezortom zdravotníctva má aktuálne platnú zmluvu 717 MOM, vrátane nich je na Slovensku na základe povolení z regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) funkčných takmer 2700 MOM. Ich rozloženie považuje MZ SR za dostatočné, aktuálne zároveň pracuje na zmenách pravidiel takzvanej testovacej stratégie.



Mesto Žarnovica v dôsledku vzniknutej situácie požiadalo o súčinnosť Okresný úrad (OÚ) Žarnovica aj RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom. Antigénové testovanie minimálne do soboty (10. 4.) zabezpečí samospráva v priestoroch kultúrneho domu. „Vnímam to ako nezodpovedný prístup kompetentných, ktorí pred časom deklarovali, že v každom okresnom meste bude zriadené MOM,“ uviedla pre TASR zástupkyňa primátora Žarnovice Alena Kazimírová.



„Ja osobne očakávam, že kompetentní prehodnotia svoje rozhodnutie a s prevádzkovateľom obnovia zmluvu na pokračovanie činnosti,“ poznamenala Kazimírová. Ako dodala, testovacie kapacity pre 14.000 obyvateľov mesta a obcí v jeho spádovej oblasti boli už pred zrušením MOM nedostatočné a samospráva ešte vo februári oficiálnou cestou žiadala MZ SR o zriadenie ďalšieho odberového miesta.