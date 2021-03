V okrese Žilina sa ruší okienkový predaj nápojov aj povolené podujatia

Žilina 17. marca (TASR) – V okrese Žilina sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou ruší od štvrtka (18. 3.) okienkový predaj všetkých alkoholických aj nealkoholických nápojov. Zakazujú sa akékoľvek kultúrne a športové podujatia, povolené s negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a v priestoroch obchodných prevádzok sa podlahová plocha na zákazníka zväčšuje na 25 štvorcových metrov. Na tlačovej konferencii v priestoroch žilinskej Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) o tom v stredu informoval prednosta Okresného úradu (OÚ) v Žiline Kamil Ruman.



Podľa primátora Žiliny Petra Fiabáneho dosiahol v utorok (16. 3.) počet ľudí, ktorí sa nakazili ochorením COVID-19, takmer 180 a okres Žilina bol najhorší na Slovensku. "V Žiline sme doteraz zatvorili päť materských škôl, dve základné školy a päť školských jedální. Situácia nie je dobrá. V tomto a budúcom týždni zostanú školy v obmedzenom režime. Budú fungovať len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry. Všetky čísla hovoria o tom, že sme trošku zvoľnili. A to, čo sa dnes deje v regionálnych nemocniciach a v žilinskej nemocnici, zodpovedá možno podceňovaniu situácie. Žiadam občanov Žiliny, aby vnímali situáciu ako vážnu a kritickú," povedal žilinský primátor.



Generálny riaditeľ FNsP Žilina Igor Stalmašek doplnil, že nemocnica má viac ako 100 pacientov s ochorením COVID-19 a využité všetky umelé pľúcne ventilácie. "Tiež by som rád apeloval na ľudí, aby dodržiavali opatrenia. A je tu aj naša žiadosť, prosba, výzva, aby nám pomohli iné nemocnice. Najmä, čo sa týka slovenského špecializovaného personálu, ktorý by dokázal obslúžiť pacientov na umelých pľúcnych ventiláciách. Ak sa situácia ešte viac zhorší, je možné, že by sme nevedeli poskytnúť zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom," upozornil Stalmašek.



Medicínsky riaditeľ žilinskej FNsP Igor Bízik konkretizoval, že v stredu ráno mali naplnených 103 lôžok, z toho 19 s umelou pľúcnou ventiláciou. "S tým, že kyslíková kapacita bola k dnešnému ránu len dve voľné lôžka. Vedeli by sme vytvoriť viac lôžok, ale nemáme personál, aby sme ich obhospodárili. Treba ešte povedať, že nejde iba o pacientov s COVID-19. Sme koncová nemocnica so spádovou oblasťou 250.000 až 300.000 obyvateľov. Takže, sme povinní poskytovať aj 'bielu' zdravotnú starostlivosť. Naše sily sú skutočne na hranici možného a práve preto vyzývame všetkých ľudí, aby boli disciplinovaní a pomohli celú situáciu zvládnuť," uzavrel Bízik.