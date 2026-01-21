Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Regióny

V okrese Zvolen, Detva a Krupina sa počet respiračných ochorení znížil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

V okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil takmer o 40 percent.

Autor TASR
Zvolen 21. januára (TASR) - V okrese Zvolen sa v treťom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) takmer o štyri percentá. Ochorenia hlásilo 40 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.

Celkovo lekári hlásili 451 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobné ochorenia 40. „Je to 8,9 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.

V okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil takmer o 40 percent. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 21 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 207 ARO. Chrípky a jej podobných ochorení bolo 34 prípadov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.

Počet prípadov ARO sa v minulom týždni znížil aj v Krupinskom okrese. Bolo to takmer o 50 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 56 percent lekárov pre dospelých. Celkovo to bolo 73 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v štyroch prípadoch, čo je 5,5 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u siedmich ľudí, čo predstavuje takmer desať percent zo všetkých ARO. Komplikovali ich zápaly dutín (tri), zápal stredného ucha (tri) a zápal pľúc (jeden). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine nad 60- a viacročných ľudí.

V týchto troch okresoch výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili v žiadnej škole. V okresoch neevidovali ani prípady laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
.

Neprehliadnite

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky