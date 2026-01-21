< sekcia Regióny
V okrese Zvolen, Detva a Krupina sa počet respiračných ochorení znížil
V okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil takmer o 40 percent.
Autor TASR
Zvolen 21. januára (TASR) - V okrese Zvolen sa v treťom kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) takmer o štyri percentá. Ochorenia hlásilo 40 percent lekárov pre deti a dorast a 43 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Celkovo lekári hlásili 451 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobné ochorenia 40. „Je to 8,9 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.
V okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil takmer o 40 percent. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 21 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 207 ARO. Chrípky a jej podobných ochorení bolo 34 prípadov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Počet prípadov ARO sa v minulom týždni znížil aj v Krupinskom okrese. Bolo to takmer o 50 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 56 percent lekárov pre dospelých. Celkovo to bolo 73 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v štyroch prípadoch, čo je 5,5 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u siedmich ľudí, čo predstavuje takmer desať percent zo všetkých ARO. Komplikovali ich zápaly dutín (tri), zápal stredného ucha (tri) a zápal pľúc (jeden). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine nad 60- a viacročných ľudí.
V týchto troch okresoch výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili v žiadnej škole. V okresoch neevidovali ani prípady laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
