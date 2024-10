V okrese Zvolen i v kraji chýbajú všeobecní lekári pre deti i dospelýc

Banská Bystrica 13. októbra (TASR) - Situácia s lekármi vo Zvolenskom okrese nie je najkritickejšia, patrí však medzi rizikové v dostupnosti všeobecného lekárstva pre deti i pre dospelých. TASR o tom informovala hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková s tým, že v súčasnosti je ich najväčší nedostatok aj v celom kraji.



Dodala, že tento rok v lete pod Pustým hradom otvorili novú pediatrickú krajskú ambulanciu. Podľa nej sa ňou snažia tento nepriaznivý stav zvrátiť. Na zvolenskom sídlisku Západ ordinuje nová detská lekárka Aneta Ševčíková. Do vybavenia novej pediatrickej ambulancie BBSK investoval približne 12.000 eur, lekárku odbremení aj od administratívnej záťaže.



Detskú a pľúcnu ambulanciu prevádzkuje kraj v Detve, kardiologické ambulancie má vo Veľkom Krtíši a v Revúcej a všeobecná lekárka pre dospelých ordinuje pod hlavičkou kraja v Haliči aj v Banskej Bystrici. "V tomto roku plánujeme otvoriť pediatrickú v Banskej Štiavnici či endokrinologickú a diabetologickú ambulanciu v Banskej Bystrici," zdôraznila. Zhrnula, že v súčasnosti v kraji evidujú nedostatok reumatológov, neurológov, pneumológov či pediatrických psychiatrov.



Zvolenská nemocnica potrebuje najmä sestry, prioritne inštrumentárky na operačné sály a rádiologických technikov. Napriek tomu konštatuje, že aktuálnym počtom lekárov a ošetrovateľského personálu je zabezpečená adekvátna prevádzka pri poskytovaní starostlivosti. "Je to bez nutnosti jej obmedzenia či posúvania plánovaných výkonov," podotkla Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí. Doplnila, že pri nábore ošetrovateľského personálu spolupracujú so strednými a vysokými školami. V tomto roku prijali 14 absolventov lekárskych fakúlt. Z toho bolo 10 lekárov, dve pôrodné asistentky a dve praktické sestry. "Nevyhnutné však je venovať sa im už počas štúdia a v adaptačnom procese ich motivovať, aby zostali pracovať na Slovensku," ukončila.