V okrese Zvolen sa počet respiračných ochorení znížil
Autor TASR
Zvolen 22. októbra (TASR) - V okrese Zvolen sa v 42. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 22 percent. Ochorenia hlásilo 33 percent lekárov pre deti a dorast a 33 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Celkovo lekári hlásili 423 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobné ochorenia neboli. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Vo Zvolenskom okrese evidovali dva prípady laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
Aj v okrese Detva sa v minulom týždni znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o 43 percent. Ochorenia hlásilo 20 percent lekárov pre deti a dorast a 29 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 137 akútnych respiračných ochorení. Priebeh ochorení bol komplikovaný u štyroch osôb, čo predstavuje 2,9 percenta z celkového počtu hlásených ochorení. Hlásené boli tri prípady zápalu prínosových dutín a jeden zápal pľúc. Chrípku a jej podobné ochorenia nehlásili. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. V okrese evidovali jeden prípad laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
Počet prípadov akútnych respiračných ochorení sa v minulom týždni zvýšil v Krupinskom okrese. Bolo to o 23 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 56 percent lekárov pre dospelých. Celkovo bolo 95 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v piatich prípadoch, čo je 3,9 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u šiestich ľudí, čo predstavuje tri percentá zo všetkých ARO. Komplikovali ich zápaly dutín (tri) a pľúc (tri). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine ľudí nad 60 rokov. V Krupinskom okrese laboratórne potvrdené prípady ochorenia COVID-19 PCR testom neevidovali.
V týchto troch okresoch výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili v žiadnej škole.
