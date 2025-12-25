< sekcia Regióny
V okrese Zvolen sa počet respiračných ochorení znížil
Autor TASR
Zvolen 25. decembra (TASR) - V okrese Zvolen sa v 51. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) takmer o šesť percent. Ochorenia hlásilo 33 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácií informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Celkovo lekári hlásili 794 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobné ochorenia 79. „Je to 9,9 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Vo Zvolenskom okrese evidovali dva prípady laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
V okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov ARO zvýšil takmer o 45 percent. Ochorenia hlásilo 25 percent lekárov pre deti a dorast a 21 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 204 ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u piatich osôb. Hlásené boli dva prípady zápalu prínosových dutín, jeden zápal stredného ucha a dva zápaly pľúc. Chrípky a jej podobných ochorení bolo šesť prípadov. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
Počet prípadov ARO sa v minulom týždni zvýšil aj v Krupinskom okrese. Bolo to takmer o desať percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 56 percent lekárov pre dospelých. Celkovo bolo 156 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v 17 prípadoch, čo je takmer 11 percent z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u šiestich ľudí, čo predstavuje takmer štyri percentá zo všetkých ARO. Komplikovali ich zápaly dutín (tri), zápal stredného ucha (jeden) a zápal pľúc (dva ). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
V týchto troch okresoch výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili v žiadnej škole.
