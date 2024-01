V okrese Zvolen sa v minulom týždni počet respiračných ochorení zvýšil

Zvolen 17. januára (TASR) - V okrese Zvolen sa v druhom týždni nového roka zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 15 percent. Ochorenia hlásilo 77 percent lekárov pre deti a dorast a 54 percent pre dospelých. TASR to potvrdila vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene Jana Sitášová.



Ako dodala, celkovo lekári hlásili 793 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 2. kalendárnom týždni tohto roka 97. "Je to takmer desať percent z počtu všetkých ARO," objasnila. Podľa nej najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do päť rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 14 osôb," spresnila. Ochorenia komplikovali zápaly stredného ucha, dutín i pľúc. V minulom týždni evidovali vo Zvolenskom okrese jeden prípad ochorenia COVID-19.



Sitášová uviedla, že v okrese Detva sa v druhom týždni roka 2024 znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení o 13 percent. Ochorenia hlásilo 31 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 159 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobné ochorenia boli v 2. kalendárnom týždni tohto roka tri. Podľa RÚVZ sú to takmer dve percentá z počtu všetkých ARO.



Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine dospelých od 20 do 59 rokov. "Priebeh ochorení ľudí nebol komplikovaný," reagovala. V minulom kalendárnom týždni evidujú v Detvianskom okrese jeden prípad ochorenia COVID-19.