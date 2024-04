V okrese Zvolen sa v minulom týždni počet respiračných ochorení znížil

Zvolen 3. apríla (TASR) - V okrese Zvolen sa v trinástom týždni tohto roka znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 14 percent. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 47 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.



Celkovo lekári hlásili 627 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v trinástom kalendárnom týždni tohto roka 90. "Je to štrnásť percent z počtu všetkých ARO," objasňuje RÚVZ. Priebeh ochorení bol komplikovaný u troch osôb. Komplikovali ich zápaly dutín i ucha. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces neprerušili. V minulom kalendárnom týždni neevidujú vo Zvolenskom okrese prípad ochorenia COVID-19.



V okrese Detva sa v trinástom týždni roka 2024 znížil počet prípadov akútnych respiračných ochorení takmer o 27 percent. Ochorenia hlásilo 20 percent lekárov pre deti a dorast a 13 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 96 akútnych respiračných ochorení. Chrípke podobné ochorenia boli v trinástom kalendárnom týždni tohto roka dve. Podľa RÚVZ bol priebeh ochorení komplikovaný u ôsmich ľudí. Komplikovali ich zápaly dutín, ucha u pľúc. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Výchovno-vzdelávací proces v okrese prerušili v jednej materskej škole. Prípad ochorenia COVID-19 neevidujú.