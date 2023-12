V okrese Zvolen v uplynulom týždni respiračné ochorenia pribúdali

Zvolen 20. decembra (TASR) - V okrese Zvolen sa v uplynulom týždni od 11. decembra zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o vyše 30 percent. Ochorenia hlásilo 38 percent lekárov pre deti a dorast i 46 percent pre dospelých. TASR to potvrdili z oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene.



Ako ďalej uviedli, celkovo lekári hlásili 863 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 50. kalendárnom týždni tohto roka 110. "Je to vyše 12 percent z počtu všetkých ARO," objasnili.



Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do päť rokov. "Priebeh ochorenia bol komplikovaný u jedného človeka. Hlásený bol zápal stredného ucha," spresnili. Vyučovanie pre chorobu RÚVZ prerušil v jednej základnej a v jednej materskej škole. "V 50. kalendárnom týždni evidujeme vo Zvolenskom okrese 12 prípadov ochorenia COVID-19," zdôrazňuje úrad.



V okrese Detva sa v týždni od 11. decembra zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 17 percent. Ochorenia hlásilo 25 percent lekárov pre deti a dorast i 31 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 239 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 50. kalendárnom týždni tohto roka 16.



Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do päť rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u piatich ľudí. Hlásené boli zápaly prínosových dutín," pripomenul. Vyučovanie pre chorobu RÚVZ prerušil v jednej škôlke. "V 50. kalendárnom týždni evidujeme v Detvianskom okrese jeden prípad ochorenia COVID-19," ukončil úrad.