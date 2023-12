V okrese Zvolen v uplynulých týždňoch chrípka pribúdala

Zvolen 5. decembra (TASR) - V okrese Zvolen sa v uplynulom týždni od 27. novembra zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o takmer osem percent. Ochorenia hlásilo 62 percent lekárov pre deti a dorast i tých pre dospelých. TASR to v utorok potvrdila vedúca oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene Jana Sitášová.



Ako ďalej uviedla, celkovo všeobecní lekári pre dospelých a pediatri hlásili 907 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípke podobných ochorení bolo v 48. kalendárnom týždni tohto roka 57. "Je to osem percent z počtu všetkých ARO," objasnila.



Podľa jej slov najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili vo vekovej skupine detí do päť rokov. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u siedmich ľudí, čo predstavuje 0,8 percenta zo všetkých hlásených akútnych respiračných ochorení," spresnila. Najčastejšie boli ochorenia komplikované zápalom stredného ucha a dutín.



Lokálne epidémie v obciach a v kolektívoch za príslušný kalendárny týždeň nezaznamenali. Vyučovanie pre chorobu podľa RÚVZ neprerušili. "V 48. kalendárnom týždni evidujeme vo Zvolenskom okrese 24 prípadov ochorenia COVID-19," zdôraznila. V nemocnici je v súčasnosti 14 hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom.