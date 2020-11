V Močiari a Kozelníku bude testovanie, mali troch pozitívnych

Banská Štiavnica 20. novembra (TASR) – V okrese Banská Štiavnica sa ďalšie kolo testovania uskutoční len v dvoch malých obciach. V Močiari a Kozelníku antigénové testy podľa štatistík na stránke somzodpovedny.sk odhalili v prvom kole dokopy troch pozitívnych, testovanie si však teraz musia obe obce zopakovať.



Starostka obce Kozelník Eva Petáková pre TASR potvrdila, že voči samotnému testovaniu výhrady nemá, problémy vidí v chaotickej organizácii zo strany štátu. „V pondelok (16. 11.) v noci zverejnili zoznam a prvé informácie sme dostali v stredu (18. 11.) poobede,“ podotkla starostka.



„Dala som armáde kľúče, nech si administratívu aj zdravotníkov riešia sami,“ prezradila starostka s tým, že ona na organizáciu nemá finančné ani personálne kapacity, pretože na obecnom úrade v obci so 166 obyvateľmi pracuje sama. „Na testovanie využívame návratnú finančnú výpomoc od štátu, ktorú budeme musieť v budúcnosti aj tak vrátiť,“ priznala starostka s tým, že prvé kolo samosprávu stálo približne 500 eur.



V prvom kole celoplošného testovania, ktoré sa uskutočnilo 30. októbra a 1. novembra, antigénové testy v Kozelníku odhalili ochorenie COVID-19 u dvoch obyvateľov, obaja boli podľa starostky bezpríznakoví. „Najskôr sa u nás malo testovať, potom nás pridelili k Banskej Belej. Nechcela som, aby naši obyvatelia, medzi ktorými sú najmä dôchodcovia, museli chodiť do vedľajšej dediny,“ uviedla starostka. Odberové miesto nakoniec pre obec vybavila, ako sama hovorí, doplatila na to organizáciou ďalšieho testovania.



Na víkendovom testovaní sa musí zúčastniť aj obec Močiar, kde v prvom kole z 97 vykonaných testov ukázal pozitívny výsledok jediný. Starostka obce Adriana Vančová aj na základe toho veľký záujem o opätovné testovanie zo strany obyvateľov obce neočakáva.