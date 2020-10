V mestách v Bratislavskom kraji sa tvoria na testovanie dlhé rady

Bratislava 31. októbra (TASR) - V okresných mestách Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) momentálne fungujú všetky odberné miesta, samosprávy však neodporúčajú v týchto chvíľach vychádzať na testovanie, dôvodom sú dlhé rady a nápory záujemcov na testovanie pri odberných miestach.



V Malackách sa rady tvorili už od začiatku. "Situáciu komplikoval aj nepríjemný dážď, našťastie okolo 8.00 h trochu ustal," referovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.



Primátor Senca Dušan Badínsky pre TASR uviedol, že v súčasnosti na odberných miestach čaká 300 až 500 ľudí. "Potvrdzuje sa, že dvojdňové testovanie a počet vytvorených odberných miest jednoznačne nestačí na otestovanie všetkých, ktorí sa chcú testovať," zdôraznil. Poukázal tiež na to, že takisto bol na viacerých miestach veľký problém so zdravotníkmi. "Na niektorých miestach boli síce zdravotníci, no nie takí, ktorí majú oprávnenie vykonávať stery a podobné prípady," povedal.



Samospráva Pezinka odporúča sledovať interaktívnu mapu s informáciami o nápore na jednotlivé miesta. Na väčšine je momentálne viac ako sto, na niektorých vyše 300 čakajúcich s čakaním 1,5 až dve hodiny. Najhoršia situácia je v rámci vytvoreného miesta pre odber z auta, kde podľa informácií z webu čaká 600 áut, na tomto mieste odhadujú čakanie na tri hodiny.