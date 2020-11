V okresných mestách Košického kraja otvorili plánované odberné miesta

Košice 7. novembra (TASR) – Všetky okresné mestá Košického kraja, kde sa tento víkend realizuje druhé kolo celoplošného testovania na nový koronavírus, v sobotu ráno otvorili. Pre TASR to potvrdili vedenia jednotlivých miest. V kraji sa druhé kolo koná v okresoch Gelnica, Spišská Nová Ves, Sobrance a Michalovce. Odberné miesta na svojom území zriadili aj v Košiciach, kde sa druhé kolo nemuselo konať.



V Gelnici je k dispozícii šesť odberných miest. „Všade čaká tak desať až 15 ľudí v rade,“ povedal primátor mesta Dušan Tomaško s tým, že oproti prvému dňu minulotýždňového testovania sú rady približne o tretinu menšie. Občanom aj minulý víkend odporúčali, aby na testovanie chodili podľa určeného zoznamu zostaveného podľa začiatočných písmen priezvisk. Nie všetci odporúčaný harmonogram dodržiavajú.



Podiel pozitívne testovaných občanov v okrese Gelnica dosiahol v prvom kole 0,71 percenta, čím stanovenú hranicu pre druhé kolo prekročili o 0,01 percenta. Tomaško odhaduje, že prvé testovanie stálo samosprávu od 10.000 eur do 15.000 eur. „Z okresného úradu máme nové informácie, ktoré sme doteraz nemali – malo by byť preplatené aj občerstvenie a pitný režim. Ja som predtým vravel, že nemám nič proti druhému testovaniu, len nech nám zaplatia všetky náklady, ktoré samospráva má a my to v pohode s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom obrany SR zvládneme,“ dodal.



V Spišskej Novej Vsi je k dispozícii 27 odberných miest. V Michalovciach je ich 28 a v Sobranciach päť. „Testovanie začalo bez dlhých radov, čaká v nich zopár ľudí," povedal pre TASR primátor Pavol Džurina. V Košiciach, kde sa druhé kolo nemuselo konať, bezplatne testujú antigénovými testami na troch odberných miestach. Tesne pred otvorením bol záujem veľký záujem.