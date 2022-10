V okresných mestách na Gemeri uspeli všetci súčasní primátori

Rožňava/Revúca/Rimavská Sobota 30. októbra (TASR) – V okresných mestách Rožňava, Revúca a Rimavská Sobota uspeli v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách všetci súčasní primátori. K zmene na primátorských stoličkách došlo na Gemeri v mestách Tornaľa, Hnúšťa a Tisovec. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov po sčítaní všetkých hlasov, zverejnených Štatistickým úradom SR.



Primátorom Rožňavy ostáva aj druhé funkčné obdobie nezávislý kandidát Michal Domik. Vo voľbách získal 73,72 percenta hlasov, účasť voličov dosiahla 33,19 percenta. Súčasný primátor uspel aj v meste Dobšiná v okrese Rožňava, kde bola volebná účasť 32,19 percenta. Ján Slovák (KDH, Sme rodina, Slovenský Patriot) získal 55,95 percenta hlasov.



Vo funkcii primátora Revúcej bude pokračovať Július Buchta (nezávislý), ktorý od voličov získal 65,90 percenta hlasov. So ziskom 68,37 percenta hlasov svoj post obhájil aj primátor Jelšavy Milan Kolesár (KDH, Hlas-SD), ktorý je vo funkcii od roku 2003. V Tornali sa primátorkou stala Erika Győrfiová (Hlas-SD, Aliancia, Sme rodina), vo voľbách získala 42,74 percenta hlasov. Doterajšia primátorka Anna Szögedi nekandidovala. V Revúcej a Jelšave volebná účasť presiahla 39 percent, v Tornali volilo viac ako 45 percent voličov.



Post primátora Rimavskej Soboty bude aj štvrté funkčné obdobie zastávať Jozef Šimko, ktorý kandidoval ako nezávislý. Pri volebnej účasti 38,58 percenta získal 45,47 percenta hlasov. Nového primátora si zvolili obyvatelia Hnúšte, Martin Pliešovský (SNS) presvedčil 62,50 percenta voličov. Vo voľbách porazil doterajšieho primátora Romana Lebedu. K zmene dôjde aj v meste Tisovec, kde sa so ziskom 45,04 percenta hlasov stal primátorom Ján Vengrín (Sme rodina). Doterajšia primátorka Irena Milecová svoj post vo vedení mesta neobhajovala.