V okresných mestách regiónu Trnavy sa znížila pozitivita na COVID-19

Trnava 15. marca (TASR) – V okresných mestách regiónu Trnavy zistili počas uplynulého víkendu na mobilných odberových miestach (MOM), ktoré zriadili samosprávy, opäť nižšiu mieru pozitivity. Pri zhruba rovnakej účasti obyvateľov počty pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 poklesli. Informujú o tom mestá na webových stránkach.



V Trnave sa konalo siedme kolo testovania už tradične na 16 MOM. Otestovali spolu 19.373 ľudí. Pozitívnych bolo 54, miera pozitivity dosiahla 0,28 percenta. V predchádzajúcom týždni to bolo 20.052 záujemcov, z nich 106 malo pozitívny výsledok, čo je 0,53 percenta.



V Hlohovci na siedmich mestských MOM otestovali 4479 ľudí, 18 bolo pozitívnych, čo predstavuje mieru 0,40 percenta.



V Piešťanoch prišlo na testovanie v mestských MOM 1000 ľudí, osem bolo pozitívnych, čo predstavuje 0,80 percenta. Hovorkyňa mesta Drahomíra Moretová pre TASR dodala, že v sobotu a nedeľu (13. a 14. 3.) sa ďalších 2566 ľudí testovalo na stálych MOM. Tam bolo percento pozitivity 0,39 percenta. "Takže za všetky MOM v meste Piešťany to bolo 0,50 percenta pozitívnych zistených prípadov ochorenia COVID-19," uviedla. Víkend predtým to bolo v meste 0,64 percenta a v predchádzajúcom týždni 0,93 percenta.