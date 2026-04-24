Piatok 24. apríl 2026
HROZIA POŽIARE: Zvýšene nebezpečenstvo je v týchto lokalitách

Na archívnej snímke hasenie požiaru. Foto: TASR - HaZZ

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch pre celé územie okresov Košice I až IV v piatok od 12.00 h.

Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch vyhlásili hasiči od piatka pre celé územie Košíc a okres Košice - okolie. Platí to až do odvolania. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť a dôsledné dodržiavanie opatrení na predchádzanie vzniku požiarov,“ uviedli hasiči.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch pre celé územie okresov Košice I až IV v piatok od 12.00 h. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice - okolie ho vyhlásilo v územnom obvode okresu v piatok od 15.00 h.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Z SaS vylúčili J. Bittó Cigánikovú, dôvodom je očierňovanie strany

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami