V okresoch Liptovský Mikuláš a Brezno bude silný vietor, varuje SHMÚ

Bratislava 15. januára (TASR) – V okresoch Brezno a Liptovský Mikuláš platí výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. V týchto okresoch sa na hrebeňoch hôr miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu.



"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedli meteorológovia. Výstraha platí do 13.00 h. Okrem toho v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Ružomberok, Banská Bystrica a Poprad platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách.



Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu snehových jazykov a závejov v niektorých okresoch Banskobystrického, Trenčianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. Rovnako aj nízke teploty najmä v okresoch severného Slovenska. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva dosiahnutie minimálnej teploty vzduchu mínus 15 až mínus 20 stupňov Celzia. Výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami platí od 22.00 h do soboty (16.1.) do 9.00 h.



Hydrologická výstraha prvého stupňa pred vznikom povodne naďalej platí pre okres Michalovce.