V okresoch Lučenec a Poltár otvorili včas všetkých 134 okrskov

Lučenec/Poltár 23. marca (TASR) - V okresoch Lučenec a Poltár bolo v sobotu ráno otvorených všetkých 134 volebných okrskov včas a bez akýchkoľvek problémov. Pre TASR to potvrdil Ivan Galvánek, predseda okresnej volebnej komisie, ktorá zastrešuje oba okresy.



"Všetky miestnosti sú otvorené, nemáme informáciu o ničom, čo by narušovalo priebeh volieb," skonštatoval Galvánek. V okrese Lučenec bolo pre sobotné voľby zriadených 97 volebných okrskov, v okrese Poltár ich je 37.



Aktuálne prezidentské voľby sú v poradí šieste priame voľby prezidenta v ére samostatného Slovenska. Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov, volebné miestnosti budú v sobotu otvorené do 22.00 h. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.