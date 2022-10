V okresoch Lučenec a Poltár sa začali voľby bez problémov

Lučenec 29. októbra (TASR) – Spojené samosprávne voľby sa v sobotu ráno začali v okresoch Lučenec a Poltár bez problémov. Volebné miestnosti boli otvorené vo všetkých 57 obciach okresu Lučenec a 22 obciach okresu Poltár. Pre TASR to uviedla predsedníčka okresnej volebnej komisie v Lučenci Zuzana Lengyelová, ktorá má na starosti aj voľby v okrese Poltár.



"Všetky miestnosti boli otvorené včas. Pre okres Lučenec je vytvorených 98 volebných okrskov, pre okres Poltár 37 okrskov," uviedla Lengyelová.



V sobotu sa na Slovensku prvýkrát konajú v jeden deň voľby do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h, hlasovať je možné len v mieste svojho trvalého bydliska.