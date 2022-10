V okresoch Nitrianskeho kraja je priebeh volieb pokojný

Nitra 29. októbra (TASR) - Priebeh volieb v Nitrianskom kraji je pokojný a bezproblémový. Ako pre TASR uviedli zástupcovia okresných volebných komisií, podnety a otázky, ktoré k nim prichádzajú z jednotlivých okrskov, sú iba administratívneho charakteru.



Podľa slov predsedníčky Okresnej volebnej komisie v Nitre Ivany Bakovej sa v doterajšom priebehu volieb riešili iba bežné problémy. "V niektorých okrskoch sa miestami tvorili rady, v meste Nitra sa preto niekde pridávali plenty. Sú miesta, kde to je zdĺhavejšie a ľudia strávia za plentou viac času ako pri iných voľbách, inde je to zasa plynulejšie," vysvetlila.



Podobný priebeh volieb popísali aj Okresné volebné komisie v Komárne, v Šali, v Topoľčanoch i v Nových Zámkoch. "Nezaznamenali sme žiadne incidenty. Okrskové komisie to pri týchto voľbách majú o čosi ťažšie, musia ľuďom viac vysvetľovať ako voliť. Ale majú veci dobre zorganizované a zvládajú to veľmi dobre," uviedla zapisovateľka Okresnej volebnej komisie v Nových Zámkoch Darina Balážová.