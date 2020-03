V okresoch Pezinok a Senec zvíťazilo OĽaNO, účasť tam bola vyše 75 %

Bratislava 1. marca (TASR) - V okresoch Pezinok a Senec zvíťazilo v parlamentných voľbách hnutie OĽaNO. V okrese Senec získalo 30,24-percentnú podporu, v okrese Pezinok 29,86 percenta. Druhé miesto obsadila v okrese Senec strana SaS s 11,19 percenta, v okrese Pezinok patrí druhá pozícia vo voľbách Smeru-SD so 14,75 percenta hlasov. Volebná účasť v okrese Senec bola 76,94 percenta a bola najvyššia spomedzi okresov Bratislavského kraja. V okrese Pezinok dosiahla úroveň 75,70 percenta. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov sobotných (29. 2.) volieb do Národnej rady SR, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



V okrese Senec na treťom mieste skončila koalícia PS-Spolu s 10,33 percenta hlasov. Nasleduje Smer-SD s 10,07 percenta, Za ľudí s 7,93 percenta a Sme rodina so 7,47 percenta hlasov. Pod hranicou piatich percent v tomto okrese skončili ĽSNS (4,29 percenta), Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,07 percenta), KDH (3,77 percenta), Dobrá voľba (2,60 percenta), Vlasť (2,46 percenta), Most-Híd (2,44 percenta) a SNS (1,78 percenta). Ostatné kandidujúce strany mali v tomto okrese menej ako jedno percento odovzdaných hlasov. V okrese Senec sa volilo v 71 okrskoch, kde bolo zapísaných spolu 71.385 voličov. Volieb sa zúčastnilo 54.930 z nich. Návratných obálok z cudziny bolo 652.



V okrese Pezinok skončila v parlamentných voľbách na treťom mieste koalícia PS-Spolu s 11,31 percenta. Nasledujú SaS s 9,22 percenta, Sme rodina s 7,55 percenta, Za ľudí s 7,43 percenta a ĽSNS s 5,67 percenta hlasov. Pod hranicou piatich percent by v tomto okrese skončili strany a hnutia KDH (3,67 percenta), Dobrá voľba (3,17 percenta), Vlasť (2,91 percenta) či SNS (2,52 percenta). Pod hranicou jedného percenta skončili Socialisti.sk s 0,76 percenta či Most-Híd s 0,28 percenta hlasov. Ďalšie kandidujúce strany v tomto okrese dosiahli ešte menej hlasov. V okrese Pezinok sa volilo v 53 okrskoch, kde bolo zapísaných 54.622 voličov. Volieb sa z nich zúčastnilo 41.353. Návratných obálok z cudziny bolo 531.