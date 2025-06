V okresoch Piešťany a Hlohovec platí prísny zákaz ohňa

Piešťany 30. júna (TASR) - Pre širokú verejnosť platí v okresoch Piešťany a Hlohovec od pondelka až do odvolania prísny zákaz ohňa. Letné horúčavy, suché podmienky a minimálne zrážky viedli okresné úrady Piešťany a Hlohovec k rozhodnutiu vyhlásiť čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Piešťanská samospráva o tom informovala na svojom webe.



Ako uviedla, rozhodnutie sa týka všetkých lesných pozemkov a ich ochranného pásma do 50 metrov od hranice lesa. „Cieľom je predísť vzniku ničivých požiarov, ktoré by mohli vážne ohroziť životné prostredie, majetok, ale aj ľudské životy,“ priblížila.



Zákaz sa podľa radnice týka fajčenia v blízkosti lesa, používania otvoreného ohňa vrátane grilovania či zakladania táborákov, odhadzovania horiacich alebo tlejúcich predmetov, vypaľovania porastov alebo spaľovania horľavého odpadu. Porušenie týchto zákazov môže byť podľa mesta postihované pokutou až do výšky 100 eur.



Súčasne vlastníci, správcovia a užívatelia lesov majú v tomto období osobitné povinnosti, ako napríklad vykonávať hliadkovaciu činnosť so stanoveným harmonogramom, zabezpečiť dostatočné protipožiarne vybavenie, udržiavať prístupové cesty a zdroje vody pre prípad zásahu hasičov, v prípade kalamitných oblastí odstraňovať horľavý materiál a vytvárať ochranné pásy. „Zákon vyžaduje aj vybavenie mechanizmov (traktory, harvestory) hasiacimi prístrojmi a zachytávačmi iskier,“ doplnila radnica.