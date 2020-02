V okresoch Prešov a Sabinov sa voľby začali včas a bez komplikácií

Prešov 29. februára (TASR) – Vo všetkých okrskoch v okresoch Prešov a Sabinov sa sobotňajšie voľby do Národnej rady SR začali včas. Ako pre TASR potvrdil zapisovateľ okresnej volebnej komisie Ján Kmec, nehlásili im žiadne problémy.



V územnom obvode Okresného úradu (OÚ) v Prešove je v 134 mestách a obciach vytvorených 229 volebných okrskov, z toho v okrese Prešov 165 a v okrese Sabinov 64.



"Najväčší počet okrskov je vytvorených v Prešove (66), Sabinove (10), vo Veľkom Šariši (5), Lipanoch (4) a po tri okrsky sú v obciach Jarovnice a Ľubotice,“ uviedol Kmec s tým, že o voľbu poštou požiadalo celkovo 3058 voličov.



V meste Prešov je voličom k dispozícii spomínaných 66 okrskov, ktoré sú zároveň volebnými miestnosťami. Oproti predchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 je to o 14 volebných okrskov menej.



"Mesto pristúpilo k efektívnejšiemu a racionálnejšiemu usporiadaniu jednotlivých ulíc do volebných okrskov. Preto je dôležité, aby si každý volič skontroloval podľa už skôr doručeného oznámenia, do ktorého volebného okrsku patrí podľa adresy svojho trvalého pobytu a ktorá je jeho volebná miestnosť," povedala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.



Niektoré z miestností sa nachádzajú v budovách škôl. "Mesto požiadalo ich riaditeľov, aby pri výbere vhodnej volebnej miestnosti zohľadnili čo najľahší prístup do volebnej miestnosti pre zdravotne postihnutých a starších voličov," doplnila Šitárová.



Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže podľa jej slov požiadať aj v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky.



Okrsková volebná komisia môže vyhotoviť zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku aj v elektronickej forme prostredníctvom aplikácie Integrovaného volebného informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky a po jej podpísaní ju odoslať elektronickou formou Okresnej volebnej komisii v Prešove.



"Mesto zabezpečilo pre každú okrskovú volebnú komisiu potrebné technické vybavenie. Hlavnými výhodami je zrýchlenie spracovania a možnosť skoršieho ukončenia činnosti v okrskovej volebnej komisii. Výhodou je aj to, že elektronický formulár hlási logické a súčtové chyby," dodala Šitárová.