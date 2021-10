V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je zatvorených 129 tried

Rimavská Sobota 28. októbra (TASR) – V okresoch Rimavská Sobota a Revúca je pre ochorenie COVID-19 aktuálne zatvorených 129 tried v materských, základných i stredných školách. Od začiatku týždňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Rimavskej Sobote dohľadával takmer 800 úzkych kontaktov pozitívnych osôb, s trasovaním už pomáhajú i vojaci. Pre TASR to uviedla regionálna hygienička Tatiana Majanová.



V okrese Rimavská Sobota bola prezenčná výučba prerušená vo vybraných triedach na troch materských, 13 základných a siedmich stredných školách. V okrese Revúca ide o triedy v šiestich základných školách.



"Dôvodom pre nariadenie opatrení a zákaz prezenčnej formy výučby boli ochorenia na COVID-19 potvrdené u 64 žiakov a 20 pedagogických zamestnancov. Zároveň konštatujem, že v týchto kolektívoch sa následne objavili ochorenia aj u kontaktov týchto 84 osôb," vysvetlila Majanová.



Situácia so šírením nového koronavírusu v okresoch Rimavská Sobota a Revúca sa podľa regionálnej hygieničky zhoršuje, ohniská nákazy eviduje RÚVZ najmä v školách, na pracoviskách a v rodinách. "Týždenne sa počet ochorení v porovnaní posledných dvoch uplynulých týždňov znásobil," dodala Majanová s tým, že v oboch okresoch dochádza ku komunitnému šíreniu ochorenia.



Len v prvých dňoch aktuálneho týždňa bolo v oboch okresoch zaevidovaných spolu 231 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19, z toho vyše 180 v Rimavskosobotskom okrese. V súvislosti s týmito pozitívnymi osobami RÚVZ dohľadával celkom 784 úzkych kontaktov. S trasovaním od začiatku týždňa vypomáhajú aj príslušníci Ozbrojených síl SR, oddelenie epidemiológie kapacitne posilnili aj o zamestnancov iných oddelení RÚVZ.



Okres Rimavská Sobota bude od pondelka (1. 11.) preradený z červenej do čiernej farby aktuálne platného COVID automatu medzi okresy v treťom stupni ohrozenia. Okres Revúca bude bordový.