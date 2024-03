V okresoch regiónu Gemer je priebeh volieb pokojný

Rimavská Sobota/Revúca/Rožňava 23. marca (TASR) - V okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava je doterajší priebeh prvého kola prezidentských volieb pokojný a bez incidentov, ktoré by volebný deň narušili. Pre TASR to uviedli predsedovia jednotlivých okresných volebných komisií.



V okrese Rimavská Sobota je pre sobotné voľby zriadených 151 volebných okrskov, v Revúckom okrese 66. Oba okresy zastrešuje okresná volebná komisia v Rimavskej Sobote, počas dňa jej bol nahlásený podnet, ktorý sa týkal neopečiatkovanej obálky.



"Preverili sme to na mieste, všetky ostatné obálky boli opečiatkované. Komisia pri vydávaní zistila, že jedna obálka nie je opečiatkovaná, tak ju opečiatkovali," uviedol pre TASR predseda okresnej volebnej komisie Mikuláš Csirmáz.



Bez akýchkoľvek komplikácií pokračujú voľby aj vo všetkých 88 okrskoch zriadených v okrese Rožňava. "Všetko je v poriadku, boli sme viackrát v teréne, zistené neboli žiadne nedostatky," skonštatovala pre TASR predsedníčka okresnej volebnej komisie Beáta Beke.



Aktuálne prezidentské voľby sú v poradí šieste priame voľby prezidenta v ére samostatného Slovenska. Voliči si novú hlavu štátu vyberajú spomedzi deviatich kandidátov. Prípadné druhé kolo volieb bude v sobotu 6. apríla.