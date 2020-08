V okresoch Senica a Skalica otvorili jedinú letnú školu

Senica 18. augusta (TASR) – V okresoch Senica a Skalica sa do projektu letných škôl, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, zapojila iba 3. základná škola v Senici na Sadovej ulici.



Do projektu sa prihlásilo 27 detí, ktoré sú rozdelené do dvoch skupín. "Bola to pre nás výzva, keďže išlo o niečo nové, u nás na škole bola tradícia organizovať letné tábory. V tomto prípade však išlo o to, aby sme opäť vrátili deti do školy iným, zážitkovým spôsobom. Vďaka financiám, ktoré sme na letnú školu dostali, sme si mohli zabezpečiť potrebné veci, ktoré sme k tomuto potrebovali. To za bežných prevádzkových podmienok neprichádza do úvahy," uviedla riaditeľka školy Svetlana Chábelová.



V škole nemali problém ani s personálom, ktorý má program pre deti na starosti. "Iniciatívne boli v tomto prípade vychovávateľky. S deťmi neprichádzajú do kontaktu ako vyučujúce, ten vzťah je predsa len iný. Takže aj pre deti to bolo možno lákavejšie, že to nebude s učiteľkami, ale s vychovávateľkami," doplnila Chábelová.



Žiaci, ktorí navštevujú letnú školu, sú z 1. až 5. ročníka. "Pre deti sme pripravili rôzne výlety a úlohy. Nosná téma je Z rozprávky do rozprávky. S deťmi sa tak presunieme do stredoveku, vyskúšajú si dobovú módu. Takisto dostanú možnosť využiť aj dobové strelné zbrane. Budú mať vysvetlené, ako v tej dobe fungovala obrana hradu. Okrem toho budú riešiť aj rôzne úlohy a zadania," informovala vedúca letnej školy Dana Marečková.



Program letnej školy je zameraný na regionálne dejiny a čitateľskú gramotnosť. "Časť dňa trávia žiaci v škole a časť je venovaná výletom a exkurziám. Letná škola je zameraná na povesti o hradoch. Budú si čítať a rozprávať povesti, ale aj písať list hradnému pánovi. Nezabúda sa ani na športové aktivity či spoločenskú etiketu. Tu si porovnajú, aká je v súčasnosti a aká bola napríklad v stredoveku. Takže síce ide o školu, ale zážitkovým spôsobom," doplnila riaditeľka školy.