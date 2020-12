V okresoch Senica a Skalica zakázali bohoslužby aj hromadné podujatia

Senica 22. decembra (TASR) - Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Senici zakazuje bohoslužby a organizáciu divadelných, hudobných a filmových hromadných podujatí alebo iných umeleckých predstavení a športových podujatí. Vyplýva to z vyhlášky RÚVZ, ktorá nadobúda platnosť 23. decembra a zverejnilo ju mesto Senica na sociálnej sieti.



Opatrenia majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Zákaz podľa RÚVZ platí od stredy aj na spovede. Nevzťahuje sa na pohrebný obrad, obrad krstu a sobáša. Neplatí to tiež pre bohoslužby, ktoré sa uskutočňujú iba s účasťou celebranta s nevyhnutnou asistenciou pre online vysielanie.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Senici nariaďuje opatrenia pre okresy Senica a Skalica. Podľa vyhlášky zakazuje aj realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov.