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V okresoch Trenčianskeho kraja platí zvýšené riziko vzniku požiarov

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Na snímke hasičské auto zasahuje pri požiari. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

HaZZ vzhľadom na súčasné klimatické podmienky odporúča zdržať sa opekania v prírodnom a lesnom prostredí, nakoľko riziko vzniku požiaru je veľmi vysoké.

Autor TASR
Trenčín 14. júla (TASR) - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme platí vo všetkých okresoch Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne o tom v utorok informovalo na sociálnej sieti.

HaZZ vzhľadom na súčasné klimatické podmienky odporúča zdržať sa opekania v prírodnom a lesnom prostredí, nakoľko riziko vzniku požiaru je veľmi vysoké.

Vo vyhlásených okresoch je zakázané spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve. Povolené je naopak zakladať ohne v priestoroch a na miestach, kde nemôže dôjsť k jeho rozšíreniu, t.j. na oficiálnych ohniskách, ktoré sú zabezpečené proti požiarom a v ich tesnej blízkosti sa nenachádzajú porasty trávy, kríkov a stromov,“ priblížili hasiči.

Zároveň prosia verejnosť o rešpektovanie všeobecne záväzných nariadení obcí, ktoré upravujú podmienky zakladania ohňov v prírodnom prostredí vo svojom katastrálnom území alebo zakladanie ohňov úplne zakazujú.

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