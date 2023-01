V okresoch Žilina, Trenčín a Ilava je referendum zatiaľ pokojné

Žilina/Trenčín 21. januára (TASR) - Všetky volebné miestnosti v okresoch Žilina, Trenčín a Ilava sa v sobotu na hlasovanie v referende otvorili načas. Doposiaľ okresné volebné komisie (OVK) pre referendum nezaznamenali žiadne problémy.



"V územnom obvode okresného úradu Žilina nenahlásili, že by niektorá volebná miestnosť potrebovala začať neskôr alebo odročiť začiatok referenda. Zatiaľ je priebeh pokojný," povedala pre TASR Petronela Rumanová z OÚ Žilina. Členovia žilinskej OVK počas dňa podľa nej možno navštívia i niektoré okrsky.



Problémy nezaznamenali ani v okresoch Trenčín a Ilava, ktoré má na starosti OVK pre referendum v Trenčíne, doplnila pre TASR zapisovateľka komisie Iveta Bartošová. "Všetky okrsky boli otvorené načas," doplnila. OVK sa podľa nej dohodla, že vybraný okrsok alebo okrsky navštívi, len ak by sa tam vyskytol nejaký problém.



"V Handlovej sa môže v referende vyjadriť 13.243 oprávnených voličov. Mesto k piatkovému (20.1.) dopoludniu vydalo spolu 101 voličských preukazov," informovala hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.



Referendum sa podľa nej koná v 18 okrskoch, ktoré sú v tých istých lokalitách, ako boli pri ostatných voľbách. "V prípade potreby môže oprávnený volič požiadať o prenosnú volebnú schránku telefonicky v príslušnom okrsku, kde je zapísaný v deň konania referenda," dodala.



Ľudia sa v sobotňajšom referende môžu vyjadriť, či súhlasia s tým, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. Má to zabezpečiť zmena ústavy.