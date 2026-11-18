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V okresoch Zvolen a Detva sa počet ochorení zvýšil, v Krupine klesol
Celkovo lekári hlásili 510 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobných ochorení bolo 47.
Autor TASR
Zvolen 18. novembra (TASR) - V okrese Zvolen sa v 46. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu týždňu zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o 12 percent. Ochorenia hlásilo 31 percent lekárov pre deti a dorast a 41 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Celkovo lekári hlásili 510 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobných ochorení bolo 47. „Je to 9,21 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.
Počet prípadov ARO sa v minulom týždni zvýšil aj v Detvianskom okrese. Bolo to o 72 percent. Ochorenia hlásilo 67 percent lekárov pre deti a dorast a 21 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 236 ARO. Chrípky a jej podobných ochorení hlásili 43-krát, čo je 18,22 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadneho človeka. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
V okrese Krupina sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil o 17 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov pre dospelých. Celkovo bolo 73 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v desiatich prípadoch, čo je 13,7 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u štyroch ľudí, čo predstavuje 5,5 percenta z celkového počtu hlásených ochorení. Komplikovali ich zápaly dutín (dva), zápal stredného ucha (jeden) a zápal pľúc (jeden). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine ľudí nad 65 rokov.
Z týchto troch okresov výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni prerušili v jednej škôlke v Krupinskom okrese. Prípad laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom evidovali v každom okrese. Vo Zvolenskom okrese šesťkrát, v Krupinskom a Detvianskom okrese po jednom raze.
Celkovo lekári hlásili 510 akútnych respiračných ochorení. Z toho na chrípku a jej podobných ochorení bolo 47. „Je to 9,21 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby.
Počet prípadov ARO sa v minulom týždni zvýšil aj v Detvianskom okrese. Bolo to o 72 percent. Ochorenia hlásilo 67 percent lekárov pre deti a dorast a 21 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 236 ARO. Chrípky a jej podobných ochorení hlásili 43-krát, čo je 18,22 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadneho človeka. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov.
V okrese Krupina sa v minulom týždni počet prípadov ARO znížil o 17 percent oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 44 percent lekárov pre dospelých. Celkovo bolo 73 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípku hlásili v desiatich prípadoch, čo je 13,7 percenta z počtu všetkých ARO. Priebeh ochorení bol komplikovaný u štyroch ľudí, čo predstavuje 5,5 percenta z celkového počtu hlásených ochorení. Komplikovali ich zápaly dutín (dva), zápal stredného ucha (jeden) a zápal pľúc (jeden). Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine ľudí nad 65 rokov.
Z týchto troch okresov výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni prerušili v jednej škôlke v Krupinskom okrese. Prípad laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom evidovali v každom okrese. Vo Zvolenskom okrese šesťkrát, v Krupinskom a Detvianskom okrese po jednom raze.