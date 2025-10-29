< sekcia Regióny
V okresoch Zvolen a Detva sa počet respiračných ochorení zvýšil
Celkovo lekári hlásili 519 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípky a jej podobných ochorení bolo 20.
Autor TASR
Zvolen 29. októbra (TASR) - V okrese Zvolen sa v 43. kalendárnom týždni tohto roka oproti predchádzajúcemu zvýšil počet prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO) o osem percent. Ochorenia hlásilo 33 percent lekárov pre deti a dorast a 40 percent lekárov pre dospelých. O epidemickej situácii informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) vo Zvolene na svojej oficiálnej webstránke.
Celkovo lekári hlásili 519 akútnych respiračných ochorení. Z toho chrípky a jej podobných ochorení bolo 20. „Je to 3,9 percenta z počtu všetkých ARO,“ objasňuje RÚVZ. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. Vo Zvolenskom okrese evidovali päť prípadov laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
Aj v okrese Detva sa v minulom týždni počet prípadov akútnych respiračných ochorení zvýšil, bolo to o štyri percentá. Ochorenia hlásilo 20 percent lekárov pre deti a dorast a 36 percent lekárov pre dospelých. Celkovo hlásili 171 akútnych respiračných ochorení. Priebeh ochorení bol komplikovaný u jedného človeka, hlásený bol zápal prínosových dutín. Chrípku a jej podobné ochorenia nehlásili. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. V okrese evidovali sedem prípadov laboratórne potvrdeného ochorenia COVID-19 PCR testom.
Počet prípadov akútnych respiračných ochorení sa v minulom týždni znížil v Krupinskom okrese. Bolo to o 17 percent menej oproti predchádzajúcemu týždňu. Ochorenia hlásilo 50 percent lekárov pre deti a dorast a 33 percent lekárov pre dospelých. Celkovo bolo 63 akútnych respiračných ochorení, chrípku nehlásili. Priebeh ochorení nebol komplikovaný u žiadnej osoby. Najvyššiu chorobnosť na ARO hlásili lekári vo vekovej skupine detí do piatich rokov. V Krupinskom okrese laboratórne potvrdené prípady ochorenia COVID-19 PCR testom neevidovali.
V týchto troch okresoch výchovno-vzdelávací proces v minulom kalendárnom týždni neprerušili v žiadnej škole.
