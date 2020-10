V Opátke predpokladajú viac záujemcov, než je počet obyvateľov obce

Opátka 30. októbra (TASR) – Vedenie obce Opátka v okrese Košice-okolie predpokladá, že na celoplošnom testovaní na COVID-19 sa u nich zúčastní viac ľudí, než je obyvateľov obce. „Môžeme len dúfať, že to zvládneme,“ povedal pre TASR starosta Martin Müller.



Odhaduje, že do Opátky sa prídu otestovať chatári či obyvatelia okolitých obcí. „Plánujú prísť k nám, pretože si myslia, že to tu bude pokojnejšie. Netušíme, koľko ľudí sem príde,“ uviedol s tým, že v obci so 104 obyvateľmi je testovanie naplánované na jeden deň, a to v sobotu (31. 10.). Verí, že sa im podarí otestovať aspoň všetkých domácich obyvateľov, ktorí o to prejavia záujem. „Nemáme tu veľmi dobré autobusové spoje a vlaky sem už vôbec nepremávajú,“ dodal Müller.



Podľa jeho slov stále pracujú na prípravách. Odbery by sa mali realizovať v exteriéri pred budovou obecného úradu. Na miesta rozkladajú prístrešky v podobe stanov, respektíve altánkov. „Elektrinu máme zabezpečenú, dvor je osvetlený,“ povedal starosta.



V obci podľa jeho slov nemajú zdravotníkov, na celoplošné testovanie im boli pridelení. „Ale mali sme s tým problém, zháňali sme ich kade-tade, po známostiach. Majú byť dvaja, ale potvrdeného máme zatiaľ len jedného. Čo sa týka dobrovoľníkov, prihlásili sa nám traja. Ak bude chladno, budú sa musieť poriadne obliecť,“ doplnil Müller.