V Opatovskej Novej Vsi je s migratmi pokoj, tvrdí starostka

Opatovská Nová Ves 16. októbra (TASR) - Situácia v obci Opatovská Nová Ves vo Veľkokrtíšskom okrese, kde je zariadenie migračného úradu, je v súčasnosti pokojná. TASR to v pondelok povedala starostka Nikoleta Sabóová.



Ako uviedla, v obci nevnímajú, že na ich území dočasne umiestňujú prichádzajúcich cudzincov. Podľa jej slov, kým nebol v dedine tábor, tak aj nával migrantov bol vyšší ako teraz. Zhrnula, že momentálne sa v Opatovskej Novej Vsi väčšie prichádzajúce skupiny týchto ľudí nevyskytujú. "Je ich menej, situácia sa oproti predchádzajúcim týždňom upokojila. Verím, že to tak aj ostane," zdôraznila.



Starostke sa ťažko hodnotí, či pomohli kontroly na slovensko-maďarských hraniciach alebo prichádza na Slovensko menej nelegálnych cudzincov. Podotkla, že niektorí obyvatelia z Opatovskej Novej Vsi pracujú v Maďarsku, kde denne cez hranicu prechádzajú. "Zatiaľ to nevnímam tak, že by boli pre kontroly na hraniciach problémy," spomenula.



Záchytný bod vo Veľkom Krtíši ukončil svoju činnosť, na registráciu cudzincov ďalej slúži zariadenie v Opatovskej Novej Vsi. Tento tábor migračného úradu je určený pre žiadateľov o azyl, ktorí patria medzi zraniteľné skupiny osôb.



Kontroly na hraniciach s Maďarskom predĺžili do 3. novembra. Pôvodne sa mali skončiť 14. októbra. Minulý týždeň to schválila vláda. Opatrenie má pomôcť k zníženiu počtu nelegálnych migrantov, ktorí cez územie Slovenska iba tranzitujú do iných štátov Európskej únie.