V opátstve slávnostne otvorili nové európske centrum
Súčasťou podujatia bol aj priestor na odborné diskusie, vzájomné stretnutia partnerov a výmenu skúseností.
Autor TASR
Jasov 10. mája (TASR) - V priestoroch Rádu premonštrátov - Opátstvo Jasov, okres Košice - okolie, v nedeľu slávnostne otvorili nové informačno-komunitné centrum EUROPE DIRECT Jasov. Koordinátor centra Matúš Maršalko uviedol, že jeho poslaním je sprístupňovať občanom informácie o Európskej únii (EÚ), podporovať otvorený občiansky dialóg a prepájať komunity, školy, organizácie a verejné inštitúcie s cieľom podporovať a usmerňovať rozvoj regiónu.
Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili zástupcovia Zastúpenia Európskej komisie a Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, samospráv, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, občianskeho sektora, cirkvi, či komunitných organizácií a partneri zo Slovenska i zahraničia. „Chceme prepájať ľudí a iniciatívy na lokálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni a podporovať spoluprácu, vzájomné porozumenie a spoločný rozvoj,“ uviedol Maršalko. Program otvorenia okrem iného zahŕňal slávnostnú svätú omšu v Bazilike sv. Jána Krstiteľa, symbolické prestrihnutie pásky priestorov novej kancelárie i komentovanú prehliadku opátstva. Súčasťou podujatia bol aj priestor na odborné diskusie, vzájomné stretnutia partnerov a výmenu skúseností.
„Jasov je miesto s výnimočným európskym dedičstvom - je to domov jedného z najvýznamnejších premonštrátskych kláštorov v strednej Európe a zároveň známej Jasovskej jaskyne. Verím, že spoločným úsilím sa nám podarí ešte viac priblížiť tomuto regiónu hmatateľné výsledky eurofondových investícií, ale aj výhody nášho členstva v EÚ, ako sú sloboda pohybu, európska solidarita, spoločný trh, spoločná mena či možnosti študovať a pracovať v zahraničí,“ dodáva šéf Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano. Pripomenul, že centrum v Jasove je desiatym na Slovensku. Plánujú v ňom realizovať workshopy, verejné diskusie, komunitné podujatia a informačné kampane zamerané na zvyšovanie povedomia o EÚ a jej programoch vrátane Erasmus+. Centrum sa zároveň chce venovať práci s mladými ľuďmi, seniormi a marginalizovanými skupinami, podpore digitálneho vzdelávania, rozvoju občianskej participácie a posilňovaniu spoločenskej súdržnosti v regióne.
Podľa Maršalka symbol mostov prirodzene nadväzuje na myšlienku európskej spolupráce a vzájomného prepájania. „Mosty zobrazené na eurobankovkách pre nás symbolizujú spájanie krajín, komunít a spoločných európskych hodnôt. Prostredníctvom centra EUROPE DIRECT Jasov chceme vytvárať priestor pre komunikáciu, spoluprácu a dlhodobý rozvoj regiónu,“ uzavrel.
