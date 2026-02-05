< sekcia Regióny
V opustenom hoteli v Kučišdorfskej doline vypukol požiar
Zásahom hasičov sa pritom podarilo uchrániť majetok v hodnote dvoch miliónov eur.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - V stredu (4. 2.) podvečer zasahovali pezinskí hasiči v Kučišdorfskej doline. Požiar tam zachvátil opustenú budovu hotela. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„Po príjazde na miesto udalosti a vykonaní prieskumu hasiči zistili, že požiar zasiahol dva balkóny a priľahlé izby na prvom poschodí objektu. Po lokalizovaní požiaru a zlikvidovaní skrytých ohnísk vykonali záverečné merania termokamerou,“ opísal HaZZ zásah, pri ktorom profesionálnym hasičom pomáhali kolegovia z dobrovoľných posádok v Pezinku i Svätom Jure.
Pri požiari sa nikto nezranil, priame materiálne škody však predbežne vyčíslili na 300.000 eur. Zásahom hasičov sa pritom podarilo uchrániť majetok v hodnote dvoch miliónov eur. „Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú, pri incidente sa nikto nezranil,“ dodali hasiči.
