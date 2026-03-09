< sekcia Regióny
V Oravskej Polhore sa uskutočnil Goralský okrúhly stôl
Podujatie sa konalo v rámci cezhraničného projektu Hranice nás rozdeľujú, goralská kultúra spája.
Autor TASR
Oravská Polhora 9. marca (TASR) - Spolok Goralov Slovenska a obec Oravská Polhora zorganizovali v druhej polovici minulého týždňa stretnutie zástupcov goralských samospráv, kultúrnych inštitúcií a neziskových organizácií s názvom Goralský okrúhly stôl. TASR o tom v pondelok informovala Alžbeta Selecká z odboru kultúry Obecného úradu v Oravskej Polhore.
Podujatie sa konalo v rámci cezhraničného projektu Hranice nás rozdeľujú, goralská kultúra spája. „Stretnutie vytvorilo priestor pre diskusiu o zachovaní goralskej kultúry, jazyka a tradícií v regiónoch Oravy, Spiša, Liptova a Kysúc. Účastníci sa venovali najmä otázkam podpory regionálnej výchovy v školách, ochrany goralských dialektov a rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi obcami a organizáciami,“ priblížila Selecká.
Diskusia poukázala na potrebu realizácie ďalších podporných aktivít zameraných na zachovanie goralskej kultúrnej identity, najmä prostredníctvom vzdelávania, kultúrnych podujatí a spolupráce medzi regiónmi.
„Jedným z konkrétnych výstupov stretnutia je aj organizácia v poradí tretej goralskej svätej omše, ktorá sa po Ružomberku a Spišskej Kapitule uskutoční 19. apríla v oravskej obci Zákamenné. Podujatie má symbolicky spájať goralské komunity zo Slovenska a každoročne sa koná v inom regióne - v miestach, kde žijú Gorali,“ poznamenala Selecká.
Doplnila, že organizátori plánujú v podobných stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti a postupne do nich zapájať ešte väčší počet zástupcov goralskej komunity.
