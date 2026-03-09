Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Regióny

V Oravskej Polhore sa uskutočnil Goralský okrúhly stôl

.
Na archívnej snímke sprievod goralov. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Podujatie sa konalo v rámci cezhraničného projektu Hranice nás rozdeľujú, goralská kultúra spája.

Autor TASR
Oravská Polhora 9. marca (TASR) - Spolok Goralov Slovenska a obec Oravská Polhora zorganizovali v druhej polovici minulého týždňa stretnutie zástupcov goralských samospráv, kultúrnych inštitúcií a neziskových organizácií s názvom Goralský okrúhly stôl. TASR o tom v pondelok informovala Alžbeta Selecká z odboru kultúry Obecného úradu v Oravskej Polhore.

Podujatie sa konalo v rámci cezhraničného projektu Hranice nás rozdeľujú, goralská kultúra spája. „Stretnutie vytvorilo priestor pre diskusiu o zachovaní goralskej kultúry, jazyka a tradícií v regiónoch Oravy, Spiša, Liptova a Kysúc. Účastníci sa venovali najmä otázkam podpory regionálnej výchovy v školách, ochrany goralských dialektov a rozvoja cezhraničnej spolupráce medzi obcami a organizáciami,“ priblížila Selecká.

Diskusia poukázala na potrebu realizácie ďalších podporných aktivít zameraných na zachovanie goralskej kultúrnej identity, najmä prostredníctvom vzdelávania, kultúrnych podujatí a spolupráce medzi regiónmi.

Jedným z konkrétnych výstupov stretnutia je aj organizácia v poradí tretej goralskej svätej omše, ktorá sa po Ružomberku a Spišskej Kapitule uskutoční 19. apríla v oravskej obci Zákamenné. Podujatie má symbolicky spájať goralské komunity zo Slovenska a každoročne sa koná v inom regióne - v miestach, kde žijú Gorali,“ poznamenala Selecká.

Doplnila, že organizátori plánujú v podobných stretnutiach pokračovať aj v budúcnosti a postupne do nich zapájať ešte väčší počet zástupcov goralskej komunity.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch