V Oravskej Polhore sprevádzkovali inhalatórium na slanú vodu

Oravská Polhora 11. januára (TASR) – V Oravskej Polhore sprevádzkovali malé inhalatórium na jodo-bromovú slanú vodu spod Babej hory. Podarilo sa to zásluhou medzinárodného projektu. Podľa starostu Michala Strnála je prameň slanej vody unikátny a jeho zloženie ojedinelé v strednej Európe.



"Táto vzácna slaná voda sa využíva od nepamäti. Nie je určená na konzumáciu, no je veľmi dobrá a má priaznivé účinky na ľudský organizmus. Dajú sa s ňou liečiť rôzne kožné choroby, problémy s dýchaním alebo s hrdlom," uviedol Strnál.



Prameňov v katastri Oravskej Polhory je niekoľko. Podľa Strnála sú to oficiálne vrty, prieskumné vrty, ale aj rôzne zmapované a evidované pramene, kde slaná voda prirodzeným spôsobom vychádzala na zemský povrch. V dnešnej dobe sa podľa neho využívajú dva pramene.



Výstavbou inhalatória na slanú vodu úsilie Oravskopolhorčanov nekončí. V spolupráci s partnerskou obcou v Českej republike podali ďalší medzinárodný projekt, ktorý je zameraný na výstavbu odparovne a sušiarne na slanú vodu. Tá by mala stáť v blízkosti inhalatória. "Chceli by sme vytvoriť komplex, kde by sme mohli nielen domácim, ale aj návštevníkom ukázať účinky a prínosy slanej vody. Okrem inhalovania im chceme ukázať, ako sa odparuje a suší soľ a ako sa získava ten finálny produkt," objasnil oravskopolhorský starosta.