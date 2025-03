V Oravskej poliklinike otvorili rehabilitačné pracovisko za 1,75 milió

Námestovo 31. marca (TASR) - V Oravskej poliklinike v Námestove otvorili v pondelok za prítomnosti predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Eriky Jurinovej pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR) za 1.749.087,84 milióna eur.



Priestory FBLR, ktoré sú zriadené na štvrtom a piatom podlaží polikliniky, majú nové dispozičné riešenie, vymenená bola elektroinštalácia, pribudli nové okná, obklady, dlažby, podlaha, dverné výplne, ako aj nové maľby a nátery. Vybudovaný bol nový výťah, ktorý spĺňa aj požiadavky evakuačného výťahu v prípade požiaru.



„Rekonštrukcia týchto priestorov stála približne 1.320.000 eur, okolo 260.000 eur išlo do investície na prístrojové vybavenie. Je to služba, ktorá v každom regióne musí byť zabezpečená. Sme radi, že najväčší okres Oravy bude mať zabezpečené rehabilitácie naozaj veľmi slušnou formou,“ priblížila Jurinová s tým, že v Oravskej poliklinike boli aktuálne úspešní vo výzve na Kybernetickú bezpečnosť vo výške 250.000 eur a budú investovať do zvyšovania kvality bezpečnosti dát.



Riaditeľka odboru zdravotníctva ŽSK Silvia Pekarčíková ďalej doplnila, že pracovisko FBLR bude poskytovať svoje služby pre celú spádovú oblasť okresu Námestovo, približne 65.000 obyvateľov. „Moderným materiálno-technickým vybavením a vysoko profesionálnym personálom budeme vedieť ponúknuť aktuálne nedostatkovú službu v regióne, čo je benefitom pre pacientov, ale aj lekárov, ako aj ostatný zdravotnícky personál,“ dodala.