V Orechovej Potôni bude bezplatná wifi

Prístupové body k sieti budú v deviatich vonkajších priestoroch a dvoch vnútorných. Realizácia siete by mala byť hotová do konca augusta.

Orechová Potôň 31. mája (TASR) – Obec Orechová Potôň v Dunajskostredskom okrese získala dotáciu v hodnote 15.000 eur v rámci programu WiFi4EU na zriadenie bezplatnej wifi siete. Prístupové body k sieti budú v deviatich vonkajších priestoroch a dvoch vnútorných. Realizácia siete by mala byť hotová do konca augusta. TASR o tom informoval starosta obce Szilárd Gálffy.



Prístupové body budú rozmiestnené na futbalovom ihrisku, v múzeu, v parkoch pri obecnom úrade a kultúrnom dome, na viacúčelovom ihrisku pri základnej škole, na Detskom ihrisku Gól, na detskom ihrisku na Parkovej ulici, na Detskom ihrisku Dolná Potôň a pri požiarnej zbrojnici. Vnútorné body budú v spoločenskej sále a knižnici. Starosta doplnil, že už bolo vykonané verejné obstarávanie.



Obec Orechová Potôň sa tak zaradí medzi ďalších 13 obcí v Dunajskostredskom okrese (Padáň, Dolný Štál, Horné Mýto, Hubice, Jurová, Lehnice, Lúč na Ostrove, Mad, Malé Dvorníky, Ňárad, Okoč, Sap, Veľká Paka), ktoré získali na základe žiadosti možnosť zapojiť sa do schémy WiFi4EU.