V osade Podskalka bolo voľakedy veľmi čisto, Rómovia tu žili súdržne

Humenné 13. novembra (TASR) – V rómskej osade Podskalka v Humennom bolo v minulosti čisto a miestni Rómovia tu žili veľmi súdržne. Zmena, záujem o vlastné šťastie a ľahostajnosť voči svojmu okoliu v osade nastala po roku 1989. Vyplýva to zo zistení Petra Kudráča z občianskeho združenia Róm Podskalky, ktoré vďaka projektu podporeného Fondom na podporu národnostných menšín sondovalo premenu miestnej komunity na základe výpovedí niekoľkých jej členov.



"Všetci respondenti sa zhodli, že ak porovnávame minulosť a súčasnosť, bolo tu naozaj veľmi čisto, nebolo tu toľko ton odpadu ako teraz," povedal pre TASR s tým, že čiastočne je to zapríčinené súčasnou konzumnou dobou, z veľkej časti však i pohodlnosťou dnešnej generácie. Ako vysvetlil, Rómovia z Podskalky neboli nikdy zručnými remeselníkmi, v minulosti sa venovali najmä poľnohospodárstvu, koniarstvu a nádenníckym prácam. Potraviny preto nespotrebúvali s toľkými obalmi ako v súčasnosti, pochádzali z domácej výroby.



Keď sa v minulosti vytvoril v osade neporiadok, miestni Rómovia sa bez rozdielu veku zapojili do vajdovej výzvy na upratovanie. "Keď sa išlo upratovať, išli všetci. Keď sa išlo rúbať drevo, išli všetci. Keď si niekto staval dom, pomáhali mu všetci, komunita držala spolu," ozrejmil Kudráč s tým, že ľudská súdržnosť a spoločná "zodpovednosť" za obývané prostredie sa z osady začala vytrácať po roku 1989. "Zavládla akoby ľahostajnosť, dnešné generácie sú viac lenivé, starajú sa o svoje domy, ale len zvnútra, čo je vonku, ich už netrápi," skonštatoval.



Podľa Kudráčových slov bola v minulosti súdržnosť miestnych viditeľná aj v iných oblastiach. "Staršie ročníky spomínajú na 'starého Bertyho', ktorý so svojou manželkou postavil hlinenú pec a piekol v nej chlieb pre chudobnejších osadníkov zadarmo," priblížil. Dnes už nepredstaviteľným je tiež podľa jeho slov stretnutie detí a ich matiek pri miestnej zvonici, kde sa v minulosti počas večerov rozprávali rozprávky. "Tí naši respondenti, keď boli deťmi, pri tom ohni a rozprávkach zaspávali svojim matkám na kolenách. Pre všetkých to boli nezabudnuteľné chvíle," uzavrel.



Výstupom projektu "Nie sme tu od včera dva" je sedem štruktúrovaných rozhovorov na deväť téz zaznamenaných vo zvukovej i písomnej podobe, ktoré budú dostupné online na stránkach Dokumentačno-informačného centra pri Štátnej vedeckej knižnici v Prešove.