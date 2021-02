V osade v Sadoch nad Torysou sa šíri COVID-19

Sady nad Torysou 24. februára (TASR) – Zvýšený počet nakazených novým koronavírusom zaznamenali v rómskej osade v obci Sady nad Torysou v okrese Košice-okolie. Antigénové testy v obci odhalili počas sobotňajšieho (20. 2.) testovania 12 osadníkov s ochorením COVID-19, týždeň predtým to bolo ďalších desať, mnohí sa pritom testovať vôbec nedali. TASR to v stredu potvrdila starostka Sadov nad Torysou Iveta Tomková.



Na dodržiavanie karanténnych opatrení v osade, ktorá sa nachádza v časti Zdoba, má okrem samosprávy dohliadnuť polícia. Vyplýva to z najnovšej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach. K opatreniam patrí zabezpečenie kontroly izolácie v domácom prostredí osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, ako aj všetkých osôb, ktoré s nimi boli v úzkom kontakte. V prípade zistenia porušenia karantény zo strany povinných osôb je potrebné obmedzenie pohybu v rámci obce a nahlásenie porušenia RÚVZ.



"V rómskej osade je sedem dvorov a prakticky v každom dvore sú aspoň jeden - dvaja pozitívni. Pohybujú sa po celej obci a migrujú, pričom by mali byť v karanténe, lebo všetci sú tam v kontakte s tými pozitívnymi. Ja sama však neviem zabrániť tomu, aby nemigrovali, preto som požiadala hygienu, aby vydala vyhlášku, aby to tam policajti alebo vojaci trocha ustrážili, aby aspoň častejšie hliadkovali, alebo ostala jedna hliadka na tú osadu," povedala Tomková. V osade je podľa nej prihlásených okolo 330 obyvateľov, reálne sa ich tam v súčasnosti nachádza asi 160.



Na sobotňajšom testovaní na COVID-19 v obci sa celkovo zúčastnilo 805 ľudí, pozitívny výsledok mali 12 osadníci, inak nikto. "Mali sme otestovaných asi 50 rómskych obyvateľov, viacerí sa nám nedali otestovať, ale určite je ich v osade pozitívnych viac, len ich nevieme donútiť k tomu, aby išli na testovanie," dodala starostka.



Košický RÚVZ zároveň v utorok (23. 2.) zrušil vyhlášku z 26. januára o opatreniach pri ohrození verejného zdravia pre mesto Medzev. Sprísnená kontrola karantény sa týkala domov v časti Kováčskej ulice, kde býva prevažne rómske obyvateľstvo.