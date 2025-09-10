< sekcia Regióny
V Ostrej Lúke ukončili ďalší archeologický výskum
Pôvodne rímskokatolícky kostol Zjavenia Pána sa nachádza v areáli miestneho cintorína.
Autor TASR
Ostrá Lúka 10. septembra (TASR) - V lokalite zaniknutého kostola v Ostrej Lúke vo Zvolenskom okrese ukončili druhú sezónu archeologického výskumu. Tento rok sa sústredili predovšetkým na južnú fasádu kostola. TASR o tom informoval podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj Ján Beljak.
Dodal, že výskum potvrdil zistenia z minulého roka. „Najdôležitejšie z nich je, že kostol pochádza z 12. storočia. Najstaršia je románska časť a v poslednej tretine 13. storočia na jej základoch dobudovali ranogotický kostol,“ objasnil s tým, že je to podľa neho unikátne zistenie. Zdôraznil, že je to tak najstaršia sakrálna architektúra, ktorá je na strednom Pohroní. Z ďalších podľa neho zaujímavých nálezov spomenul detský hrob, v súčasnosti ho analyzuje antropologička. Podpredseda podotkol, že výsledky tohtoročného výskumu chcú umiestniť na informačné tabule pre turistov.
Pôvodne rímskokatolícky kostol Zjavenia Pána sa nachádza v areáli miestneho cintorína. „Máme o ňom iba málo informácií z písomných prameňov a z nášho archeologického prieskumu, ktorý bol v minulosti,“ konštatoval. Vtedy podľa neho robili aj geofyzikálne merania, ktoré naznačili, aký pôdorys kostol mal. Vlani pristúpili k archeologickým rezom, ktoré im spresnili pôdorys bývalého kostola. „Z písomných prameňov vieme, že zhorel v roku 1745,“ zhrnul s tým, že to potvrdzujú aj archeologické nálezy, ktoré objavili.
Beljak priblížil, že bývalý kostol vystavali v dvoch stavebných etapách. Najskôr vznikla loď s pravouhlým presbytériom, ku ktorému neskôr pristavali sakristiu. Kostol bol opevnený múrom podobne ako iné sakrálne pamiatky v regióne Zvolena. „Bude to perióda súvisiaca zrejme s obdobím tureckých vojen,“ povedal. Výskum robia aj s cieľom prezentácie tohto miesta návštevníkom obce. To je totiž súčasťou turistických trás, ktoré Ostrou Lúkou prechádzajú.
Výskum robili v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie, ktorú grantom podporil BBSK. Organizovala ju Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied. Zúčastnili sa na ňom aj študenti z univerzity v Budapešti. Výskum a obnovu kostola v spolupráci s obcou Ostrá Lúka podporuje majiteľ kaštieľa Ostrolúckych.
