V Ostrovanoch v osade napadli hliadku, žandár skončil v nemocnici
Autor TASR
Ostrovany 18. apríla (TASR) - Pri zásahu v piatok (17. 4.) večer v obci Ostrovany v okrese Sabinov pri konflikte medzi obyvateľmi osady miestni napadli zasahujúcich príslušníkov Policajného zboru a žandárov. Ako informoval portál tvnoviny.sk, jeden z policajtov utrpel poranenia v oblasti tváre a jedného zo žandárov previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove.
Nemocnica potvrdila, že v piatok vo večerných hodinách prijali na oddelenie úrazovej chirurgie pacienta so zraneniami utrpenými pri výkone služby. „Pacient je hospitalizovaný so zlomeninou kľúčnej kosti a jeho stav je stabilizovaný. Bližšie informácie o jeho zdravotnom stave vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudeme poskytovať,“ uviedla Daniela Troligová z oddelenia komunikácie a marketingu.
Útok vyšetruje polícia. „Vec prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prešove, sú vykonávané potrebné procesné úkony, bližšie informácie zatiaľ nie je možné poskytnúť,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
