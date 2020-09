V osvetovom stredisku inštalovali výstavu drevených marionet a plastí

Trnava 19. septembra (TASR) - Trnavské osvetové stredisko organizuje výstavu tradičných drevených marionet a plastík v historickom centre Trnavy. TASR o tom informovala za organizátora Katarína Michalčíková.



Protagonistami výstavy sú umelci Jana Pilátová a Ivan Slezák. Výtvarníčka Pilátová sa venovala vyrezávaniu marionet ešte pred svojou prácou v Štátnom bábkovom divadle, kde pôsobila ako technológ bábok. Slezák je na výstave autorom drevených plastík. Pri svojej tvorbe sa inšpiruje samotným životom, hľadaním jeho zmyslu a vnímaním podstatných vecí, ktoré sú očiam neviditeľné.



Výstavu v rámci projektu KreaTiviTa 2020 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia. Výstava je prístupná do 30. septembra, v pondelok až štvrtok od 8.00 do 15.30 h, v piatok od 8.00 do 14.00 h.