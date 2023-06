V osvetovom stredisku v Senici sprístupnia výstavu fotografií AMFO

Senica 20. júna (TASR) - Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici sprístupnia 23. júna výstavu fotografií 27. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2022. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.



Do súťažnej výstavy postúpilo z regionálnych kôl 50 autorov. "Súťaž je rozdelená do troch kategórií. Prvou je veková kategória do 15 rokov, druhou od 15 do 25 rokov a treťou je skupina nad 25 rokov. V každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Bez rozlíšenia veku sú kategórie cykly a experiment," uviedol Jurovatý.



Predložené fotografické práce posudzovala porota odborníkov, umeleckých fotografov a pedagógov. "Ocenení a odporučení autori odbornou porotou postúpia do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2023," doplnil Jurovatý.



Výstava bude v priestoroch Záhorského osvetového strediska otvorená do 21. júla. Hlavným partnerom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Súťažná výstava sa realizuje s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja.