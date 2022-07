V Ožďanoch pribudne amfiteáter, organizovať tu budú viaceré podujatia

Ožďany 31. júla (TASR) – V obci Ožďany v okrese Rimavská Sobota pribudne nový amfiteáter i s oddychovou zónou. Samospráva naň získala dotáciu od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, v nových exteriérových priestoroch plánuje organizovať viaceré podujatia. Pre TASR to uviedol starosta obce Ján Matej.



Nový amfiteáter bude stáť v centre obce priamo za budovou kultúrneho domu. "Ide o výstavbu krytého pódia, okolo ktorého budú vybudované kryté altánky. Pribudnúť by mala i malá oddychová zóna," priblížil starosta.



Samospráva sa o dotáciu na projekt uchádzala žiadosťou cez Miestnu akčnú skupinu Malohont už v roku 2019, nenávratný finančný príspevok obci schválili vo februári. "Aktuálne sa uskutočňuje kontrola verejného obstarávania, na projekt sme získali 65.000 eur," povedal Matej. Ako dodal, samotné práce by mali trvať maximálne dva mesiace a predpokladá, že amfiteáter bude dokončený ešte tento rok.



Nový amfiteáter chcú v Ožďanoch využiť na organizáciu osláv dňa obce, dňa detí a rôznych ďalších exteriérových kultúrno-spoločenských podujatí. "Doposiaľ sme ich robili v provizórnych podmienkach alebo na ihrisku, ktoré je však na konci dediny. Keďže je to ďaleko, mnoho najmä starších ľudí na tieto podujatia neprišlo," vysvetlil starosta.