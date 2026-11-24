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V Palárikove vzniklo z plánu obnovy nové zariadenie pre 30 seniorov
Zariadenie prevádzkuje nezisková organizácia Šťastný domov.
Autor TASR
Palárikovo 24. novembra (TASR) - V Palárikove v okrese Nové Zámky vzniklo nové zariadenie pre seniorov. Kapacity komunitnej sociálnej starostlivosti rozšírilo o 30 miest. Výstavba bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Európskej únie na výstavbu a vybavenie zariadenia vrátane zariadenia interiéru a nákupu techniky potrebnej na prevádzku predstavoval 3,66 milióna eur, informoval Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
Zariadenie prevádzkuje nezisková organizácia Šťastný domov. Určené je pre mobilných i imobilných klientov, ktorým poskytuje celoročnú pobytovú starostlivosť. Seniori majú k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby, stravovanie, sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť aj pomoc pri bežných denných činnostiach. Súčasťou služieb sú tiež voľnočasové a aktivizačné aktivity.
Zariadenie prevádzkuje nezisková organizácia Šťastný domov. Určené je pre mobilných i imobilných klientov, ktorým poskytuje celoročnú pobytovú starostlivosť. Seniori majú k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby, stravovanie, sociálnu a ošetrovateľskú starostlivosť aj pomoc pri bežných denných činnostiach. Súčasťou služieb sú tiež voľnočasové a aktivizačné aktivity.