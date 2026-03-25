V Palárikove vznikne zariadenie pre seniorov s kapacitou 30 klientov
Autor TASR
Palárikovo 25. marca (TASR) - V Palárikove v okrese Nové Zámky vzniká nové zariadenie pre seniorov. Prevádzkuje ho nezisková organizácia Šťastný domov. Výstavba bola financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 3,6 milióna eur, informoval riaditeľ zariadenia Dušan Hausknecht.
Prevádzkovateľ predpokladá, že nové zariadenie začne poskytovať svoje služby ešte v tomto roku, potvrdil Hausknecht. Kapacita zariadenia je 30 prijímateľov sociálnych služieb. Určené je pre mobilných a imobilných klientov odkázaných na každodennú starostlivosť. Okrem ubytovania a stravy bude poskytovať všetky služby spojené s pobytom klientov v zariadení, skonštatoval Hausknecht.
Výstavba objektu na Hviezdoslavovej ulici v Palárikove sa začala v máji 2024. Zastavaná plocha zariadenia je 1850 štvorcových metrov. Klienti budú mať k dispozícii jednolôžkové a dvojlôžkové izby. Výstavbou zariadenia reagovala nezisková organizácia na nedostatok kapacít pre seniorov v regióne.
S priebehom výstavby sa počas výjazdového rokovania vlády v Nitrianskom kraji oboznámi minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
