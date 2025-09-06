< sekcia Regióny
V Palúdzke rekonštruujú strechu na kultúrnom dome za 130.000 eur
Na viac ako 70-ročnej budove vymenia starú strešnú krytinu za novú a doplní sa aj nosná drevená konštrukcia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. septembra (TASR) - V Liptovskom Mikuláši, v mestskej časti Palúdzka sa začala rekonštrukcia strechy kultúrneho domu. Rozsiahla rekonštrukcia si vyžiada investíciu vo výške 130.000 eur. Samospráva o tom informovala na webe.
Na viac ako 70-ročnej budove vymenia starú strešnú krytinu za novú a doplní sa aj nosná drevená konštrukcia. „Strecha bola v havarijnom stave, boli v nej diery, do podkrovia zatekalo a padajúce škridly ohrozovali okoloidúcich. Rekonštrukciu sme chceli spustiť už vlani, no do verejného obstarávania sa na jeseň nik neprihlásil,“ priblížilo mesto s tým, že zhotoviteľ sa našiel až tento rok a práce by mali trvať do decembra.
V kultúrnom dome v Palúdzke sa stretávajú seniori, divadelné súbory, športové krúžky aj motoklub. „Záujem rastie aj o prenájom na rodinné oslavy a firemné posedenia, takže nová strecha je aj investíciou do aktívneho spoločenského života,“ doplnili zo samosprávy.
Na viac ako 70-ročnej budove vymenia starú strešnú krytinu za novú a doplní sa aj nosná drevená konštrukcia. „Strecha bola v havarijnom stave, boli v nej diery, do podkrovia zatekalo a padajúce škridly ohrozovali okoloidúcich. Rekonštrukciu sme chceli spustiť už vlani, no do verejného obstarávania sa na jeseň nik neprihlásil,“ priblížilo mesto s tým, že zhotoviteľ sa našiel až tento rok a práce by mali trvať do decembra.
V kultúrnom dome v Palúdzke sa stretávajú seniori, divadelné súbory, športové krúžky aj motoklub. „Záujem rastie aj o prenájom na rodinné oslavy a firemné posedenia, takže nová strecha je aj investíciou do aktívneho spoločenského života,“ doplnili zo samosprávy.