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V Parčíku Baťových závodov v Partizánskom bude dažďová záhrada
Samospráva už podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 288.000 eur.
Autor TASR
Partizánske 9. novembra (TASR) - Mesto Partizánske pokračuje v príprave Parčíka Baťových závodov. Revitalizácia plochy v priestore medzi autobusovou stanicou a výškovou budovou počíta s výsadbou zelene, realizáciou dažďovej záhrady či oddychových plôch. Samospráva už podpísala zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), celkový rozpočet projektu je vo výške viac ako 288.000 eur. Informoval o tom primátor Jozef Božik.
„Nový parčík vznikne v areáli bývalých Baťových závodov. Dnes nedostatočne využívané územie chceme premeniť na príjemný zelený verejný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych či stretávanie sa. Zároveň vytvorí prirodzené pešie prepojenie autobusovej stanice, pripravovaného záchytného parkoviska a centra mesta,“ uviedol Božik.
Priblížil, že projekt prinesie takmer 2000 štvorcových metrov (m2) novej zelene, výsadbu stromov, kvitnúce záhony, živé ploty a rozsiahlu dažďovú záhradu s plochou viac ako 700 m2. Súčasťou parčíka budú tiež nové chodníky, oddychové plochy, lavičky, verejné osvetlenie a podzemná retenčná nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ktorú mesto následne využije na zavlažovanie zelene.
„Projekt má aj významný environmentálny rozmer. Pomôže zmierňovať prehrievanie územia, zlepšovať miestnu mikroklímu, podporovať biodiverzitu a zodpovednejšie hospodáriť s dažďovou vodou,“ skonštatoval primátor.
Doplnil, že architektonické riešenie pritom rešpektuje historický charakter Baťových závodov a nadväzuje na ich typickú urbanistickú štruktúru.
Celkový rozpočet projektu predstavuje 288.129,38 eura. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 223.692,46 eura, schválený NFP predstavuje 205.797,06 eura. Projekt bude mesto realizovať v rámci Programu Slovensko prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií.
„Nový parčík vznikne v areáli bývalých Baťových závodov. Dnes nedostatočne využívané územie chceme premeniť na príjemný zelený verejný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych či stretávanie sa. Zároveň vytvorí prirodzené pešie prepojenie autobusovej stanice, pripravovaného záchytného parkoviska a centra mesta,“ uviedol Božik.
Priblížil, že projekt prinesie takmer 2000 štvorcových metrov (m2) novej zelene, výsadbu stromov, kvitnúce záhony, živé ploty a rozsiahlu dažďovú záhradu s plochou viac ako 700 m2. Súčasťou parčíka budú tiež nové chodníky, oddychové plochy, lavičky, verejné osvetlenie a podzemná retenčná nádrž na zachytávanie dažďovej vody, ktorú mesto následne využije na zavlažovanie zelene.
„Projekt má aj významný environmentálny rozmer. Pomôže zmierňovať prehrievanie územia, zlepšovať miestnu mikroklímu, podporovať biodiverzitu a zodpovednejšie hospodáriť s dažďovou vodou,“ skonštatoval primátor.
Doplnil, že architektonické riešenie pritom rešpektuje historický charakter Baťových závodov a nadväzuje na ich typickú urbanistickú štruktúru.
Celkový rozpočet projektu predstavuje 288.129,38 eura. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 223.692,46 eura, schválený NFP predstavuje 205.797,06 eura. Projekt bude mesto realizovať v rámci Programu Slovensko prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií.